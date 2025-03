Nerone colpevole o innocente, si presenta il libro di Corsi e Palombi. E, a seguire, il Premio Calise

Leggi su Ildenaro.it

Manifestazione culturale in due tempi, martedì 18 marzo, nella sala del Consiglio Comunale di Napoli, via Verdi numero 35. Alle ore 17, con il coordinamento di Santa Di Salvo, gli autori del” – Ermannoe Elio, Marzio Grimaldi Editore – discuteranno sulla figura del sesto imperatore romano con Maria Rosaria Covelli, prima donna Presidente della Corte d’Appello di Napoli.Ala consegna del “di Giornalismo”, sesta edizione, dedicato alla figura di Giuseppe, per molti anni Capo Cronista e Capo Redattore del quotidiano Il Mattino. Suo settore professionale, in particolare, la cronaca giudiziaria in cui rivelò grandi capacità nele raccontare vicende e problemi che richiedevano preparazione, intelligenza e responsabilità narrativa.