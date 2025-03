Iodonna.it - Nella sua playlist, lanciata per il Commonwealth Day, 17 canzoni: spiccano quelle di Bob Marley, Grace Jones, Kylie Minogue e RAYE

"Unaspeciale in occasione delDay. È quella che ha presentato Re Carlo III in un video, registrato a Buckingham Palace, che lo ritrae seduto alla scrivania con una targa “On Air”. L’annuncio riguarda “The King’s Music Room”, una selezione di brani che sarà disponibile su Apple Music a partire dal 10 marzo. Re Carlo III e l'anello da cui non si separa mai guarda le foto Il progetto musicale di Re Carlo IIILainclude 17di musica alta e pop proveniente, ovviamente, dai Paesi del