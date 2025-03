Lettera43.it - Nel Milan occhi puntati sul caso Conceiçao, il portavoce lascia: «Errore mio, mi dimetto»

Leggi su Lettera43.it

Ilsta vivendo un momento davvero complicato. Dopo la vittoria della Supercoppa italiana al suo arrivo, Sergionon è riuscito a dare una svolta alla stagione rossonera. La squadra è stata eliminata dalla Champions League ad opera del Feyenoord ed è reduce da tre ko consecutivi in campionato. Ilè nono in Serie A, a 11 punti dal quarto posto. Ma alla vigilia del match a Lecce, in programma l’8 marzo alle 18, si è aperto un nuovo. Francesco Empis,del tecnico portoghese giovedì 6 marzo ha inviato alcuni messaggi ai giornalisti esprimendo l’insoddisfazione dello stesso allenatore. Comunicazioni forti, poi smentite dallo stesso Sergio, con le conseguenti dimissioni del: «mio».Sergiodà indicazioni a due calciatori durante una partita (Getty Images).