Ilfattoquotidiano.it - Nek: “Toccato dalla storia della piccola Gioia di due anni con una rara malattia neurodegenerativa. L’Emilia Romagna introduca lo screening neonatale” – IL VIDEO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La vicenda è stata raccontata da Il Corriere di Bologna, poi è diventata nazionale tanto che Nek ha voluto condividere uno spazio su Instagram per raccontare la: “È una bambina di 2e mezzo affetta da leucodistrofia metacromatica, unache compromette il normale sviluppo e soprattuto la vita. La suami haprofondamente, ma purtroppo non è un caso isolato”.E ancora: “Mi impegno da tempo con l’associazione VOA VOA per dare voce alle famiglie con bambini affetti da questa patologia, responsabili di situazioni insostenibili per chi li ama. È fondamentale che siano le istituzioni a intervenire ed è ora che anche in Emilia-venga introdotto lo. Solo con l’impegno di tutti è possibile garantire un futuro migliore”.