Nei guai la milf più amata d’Italia | chi è la star di film per adulti accusata di aver evaso 110mila euro video

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Ferrara ha eseguito una verifica fiscale nei confronti di una nota attrice diporno, attualmente digital content creator perdella provincia ferrarese, operante sui siti Onlyfans e Mondo Cam Girls: l’attrice, che sul suo sito si presenta come “lapiù” è Roberta Farnese, già ospite de La Zanzara.A seguito di una serie di accertamenti i militari hanno rilevato compensi perottenuti tra il 2018 e il 2023 e mai dichiarati. Dai controlli è emerso che i proventi derivavano dal pagamento, da parte degli utenti, di abbonamenti e singoli contenuti (e foto) caricati su Onlyfans e Mondo Cam Girls o da show eseguiti a favore di singoli che interagivano direttamente con la donna.Il controllo ha interessato anche la posizione del coniuge che la aiutava nelle attività e ha permesso di ricostruire ulteriori redditi, percepiti da altre fonti diverse dell’attività svolta della moglie, non dichiarati dallo stesso e quantificati in circa 50mila