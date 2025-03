Ilfattoquotidiano.it - Negli Usa torna la pena di morte tramite fucilazione: l’ha scelta il detenuto. Tre tiratori scelti spareranno al cuore: la procedura

Dopo quindici anniStati Unitilacapitale mediante. Accadrà, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, alle 18 locali in Carolina del Sud. A essere giustiziato sarà Brad Sigmon, 67 anni, condannato aper il duplice omicidio dei genitori della sua ex fidanzata, avvenuto nel 2001 a Greenville. Armato di una mazza da baseball, uccise i due coniugi e successivamente rapì la donna, minacciandola con una pistola. La donna riuscì a fuggire, ma Sigmon le sparò senza colpirla. In una confessione, Sigmon dichiarò di non voler permettere a nessuno di “avere” la sua ex fidanzata, spingendolo a compiere il duplice omicidio.Ladellacome metodo di esecuzione è stata presa dallo Stato governato da 38 anni da governatori repubblicani (con una sola parentesi vent’anni fa) dopo il rifiuto di Sigmon di sottoporsi ai metodi usati solitamente.