NBA, i risultati della notte (7 marzo): LeBron-Doncic e i Lakers passano, ok i Celtics

Sei le partite giocate nellaNBA, con varie performance individuali interessanti, situazioni di playoff che si definiscono e strisce che si allungano abbondantemente. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto sui parquet a stelle e strisce.Vittoria importantissima per i Chicago Bulls (25-38), che costringono gli Orlando Magic (29-35) alla quinta sconfitta di fila per 123-125 dopo aver a lungo guidato. Decisiva la tripla di Coby White a 1’30” dal termine, l’ideale per festeggiare i 44 punti necessari al successo. Per i Magic 20 di Paolo Banchero e Cole Anthony, ma non basta. A proposito di punteggi di livello, Steph Curry: sono 40 quelli che manda a bersaglio nel 119-121 con cui i Golden State Warriors (35-28) battono i Brooklyn Nets (21-41) e ne affievoliscono le speranze almeno di play-in (aiutando i Bulls).