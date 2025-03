Nba | i Lakers non si fermano i Warrios risalgono dal -22 con Brooklyn

Leggi su Sportface.it

I Los Angelesnon si. Ottava vittoria consecutiva per la squadra di JJ Redick, che la spunta su New York all’overtime 113-109. Decisivi Luka Doncic e LeBron James con 63 punti combinati (32+31). L’ex Mavs aggiunge 7 rimbalzi e 12 assist, mentre il 23 contribuisce con 12 rimbalzi, 8 assist e i tiri 4 liberi decisivi negli ultimi 40 secondi di gara. Serata storta al tiro per Austin Reaves (2/13 dal campo e 8 punti). Secondo ko in fila per i Knicks, nonostante i 39 punti+10 assist di Jalen Brunson. Doppie doppie per Josh Hart (18 punti+10 rimbalzi) e Karl Anthony-Towns (12 punti+14 rimbalzi). Steph Curry dice 40 e Golden State passa a121-119. Il numero 30 degli Warriors guida la rimonta dei suoi (dal -22) e permette ai californiani di consolidare il sesto posto a Ovest (35-28).