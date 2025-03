Ilfattoquotidiano.it - NBA Freestyle | Come mai, da quando è arrivato lui, i Golden State Warriors sono a 10 vittorie e 1 sconfitta?

Jimmy Butler ha cambiato il volto deiLe sue cifre nonstrabilianti. Sta segnando 17 punti di media, con assenza totale di tiro da fuori (14,3%), roba da far sembrare un cecchino pure il vecchio Shaq. Anche dal campo, il suo 45% non è proprio una cifra che descrive i contorni di un giocatore implacabile. Alloramaiè a 10e 1dalui?mai la franchigia di San Francisco è balzata dalla decima alla sesta posizione a Ovest (ora dentro i playoff)? Jimmy Butler ha dato aiun nuovo volto. Ha fatto evolvere la personalità di una squadra in piena crisi di identità. In attacco, l’ex Heat gioca in modo complementare a Steph Curry.ha aggiunto una seconda dimensione offensiva. Butler punta l’uomo, cerca il ferro, va dentro, si arresta dalla media, si procura tanti liberi (che segna con oltre l’88%).