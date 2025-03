Notizie.com - Nave Diciotti, la Cassazione ha deciso: il governo dovrà risarcire i migranti. Salvini: “I giudici accolgano i clandestini in casa propria”

Leggi su Notizie.com

Violata la libertà personale dei, riconosciuta dalla Dichiarazione Universale dei Diritti umani del 1948, con un atto politico. Ilitalianoi danni di un gruppo di, laha: il: “Iin” (ANSA FOTO) – Notizie.comÈ questa la decisione deidella Corte diin merito al caso della. I fatti risalgono all’agosto del 2018. Per dieci giorni, dal 16 al 25 agosto, l’allora Ministro dell’Interno Matteoimpedì aidi sbarcare dalladella guardia costiera che li aveva soccorsi in mare.Ihanno fatto ricorso allaper vedere riconosciuti i loro diritti. Nonché per chiedere la condanna delitaliano ai danni non patrimoniali determinati nei profughi dalla privazione della libertà.