Secoloditalia.it - Nasce una legge ad hoc contro il femminicidio: ci voleva un governo di destra

Leggi su Secoloditalia.it

“Nonostante gli strumenti innovativi già adottati il numero dei femminicidi non cala, ogni tre giorni una donna muore: anche in vista dell’8 marzo abbiamo introdotto alcune modifiche che ci sembrano significative come il reato di, proprio per rimarcare l’assoluta specificità delche dipende da questioni strutturali della società, quindi va isolato come reato per far capire la diversità”. Lo ha detto la ministra alle Famiglia e alle Pari Opportunità Eugenia Roccella a margine di un evento organizzato dal suo ministero al Maxxi per l’8 marzo. “In questaci sarà anche – ha spiegato – un’attenzione alla formazione dei magistrati. Perché il problema è intervenire prima del fattaccio, prima che ci sia il, con gli strumenti delle misure cautelari in modo intelligente accorgendosi subito di quanto sta avvenendo”.