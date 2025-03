Ilrestodelcarlino.it - Nasce il partito liberaldemocratico: "Porteremo in città una voce libera fuori dai due schieramenti"

Non più presente in consiglio comunale come nella scorsa sindacatura nel gruppo della lista civica di Cambiamo, Luigi Di Placido, veterano della politica cesenate dai primordi repubblicani, ha convogliato il suo impegno politico verso quella che da molti anni è la sua area di riferimento, ildemocratici, di cui è il coordinatore cittadino. Di Placido, domani a Roma verrà ufficializzata la nascita del nuovo. Chi la promuove? "L’iniziativa è avviata da noi Libdem Europei, Orizzontili di Luigi Marattin, Nos el Forum. Vogliamo andare oltre la storica parcellizzazione del nostro mondo e offrire agli elettori una proposta alternativa credibile che vada oltre l’attuale bipolarismo bastardo, che non è riuscito a risolvere nessuno dei grandi problemi del Paese".