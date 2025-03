Lanazione.it - Narnali e Bacchereto separate da un punto

Leggi su Lanazione.it

Nel campionato di calcio Uisp, Bellini Giacomoaccorcia le distanze dalla capolista Kickersche osservava il proprio turno di riposo, battendo 4-0 l’Asd Vergaio. La sequenza dei gol: Gianni Bellini sblocca il match al 4’, seguito da Riolo al 7’. Nel finale, doppietta di Maresia al 38’ e 44’ che chiude i giochi. Un pareggio ricco di emozioni al Chiavacci arriva, invece, tra Phoenix 2012 e Giusti Stefano Comeana. Gli ospiti passano in vantaggio al 29’ del primo tempo con Scuffi, ma El Gallaf risponde al 36’. Prima dell’intervallo, Clemente porta nuovamente avanti il Giusti Stefano. Nella ripresa, Bonciolini riporta il match in equilibrio al 26’, ma al 35’ Degl’Innocenti segna il gol del momentaneo vantaggio per il Phoenix. Quando sembrava fatta, Lupo al 38’ sigla il definitivo 3-3.