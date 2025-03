Ilrestodelcarlino.it - Nardi, a Indian Wells è nera. Domina Cameron Norrie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si ferma subito il cammino di Lucanel Masters 1000 di. Una prestazione quella del tennista marchigiano condizionata da alcuni problemi di stomaco, con il numero 67 del mondo sconfitto nettamente soprattutto per l’andamento del match, dal britannicoin due set per 6-0 6-3. C’erano buone aspettative perdopo la bella prestazione nell’ATP 500 di Dubai ed invece è arrivato questo passaggio a vuoto.ha servito solo il 48% di prime in campo, ottenendo appena il 61% dei punti. Il tennista di Pesaro ha chiuso il match con ventidue errori non forzati contro i 14 di, che ha messo a segno più vincenti rispetto all’italiano. Un inizio di partita disastroso per: il primo set è un monologo diche va a strappare il servizio al pesarese, andando a chiudere la prima frazione sul 6-0 in solo 28 minuti di gioco.