Napoli ultime di formazione | Olivera titolare dubbio Gilmour-Billing

di">Ilsi prepara alla sfida di domenica al Maradona contro la Fiorentina, reduce dal ko in Conference League. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte dovrà fare ancora a meno di David Neres e André-Frank Zambo Anguissa, entrambi indisponibili.Situazione in bilico per Pasquale Mazzocchi, che sembrava sulla via del recupero ma, salvo sorprese, non sarà convocato per il match contro i viola.Modulo confermato: Politano esugli esterniConte dovrebbe confermare il 3-5-2, già visto nelleuscite. Sulla destra Matteo Politano è certo di una maglia da, mentre a sinistra potrebbe tornare dal primo minuto Mathías, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. In questo caso, Leonardo Spinazzola partirebbe dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso.