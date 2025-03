Spazionapoli.it - Napoli, sospiro di sollievo per Conte: allarme rientrato

Leggi su Spazionapoli.it

Per ildi Antonio, di fatto, è giunta quest’oggi un’ottima notizia in vista del match di domenica contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.Dopo aver pareggiato sabato scorso contro l’Inter, dunque, ildi Antonioè chiamato a battere la Fiorentina. I partenopei, infatti, devono assolutamente tornare al successo, cosa che manca dallo scorso 25 gennaio (ovvero dal match vinto contro la Juve).Tuttavia, ovviamente, battere la Fiorentina non sarà affatto facile per ildi Antonio. Anche perché non tutti i giocatori azzurri sono al meglio. Ma per un big del team del tecnico pugliese bisogna registrare un’ottima notizia.per Matteo Politano: contro la Fiorentina ci saràSecondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, èl’per le condizioni di Matteo Politano.