Napoli-Fiorentina e non solo: parola a Montervino

L’ex centrocampista e capitano delFrancescoè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Per me la Juventus non è da temere perché è inferiore alle prime tre. Nonostante il campionato mediocre che sta disputando è tornata in lizza, è a -6 ed ha l’unico obiettivo stagionale nel provare a vincere lo scudetto. Diciamo che un verdetto lo avremo con maggiore oggettività dopo la gara con l’Atalanta. Sarà crocevia per entrambe”.Sul.“Per me ilda qui alla fine non sbaglierà più gare, e non dico con questo che le vincerà tutte. Ma non le sbaglierà da punto di vista dell’approccio, della mentalità e dell’intensità. La squadra di Conte ha acquisito una consapevolezza fondamentale per portare avanti un certo tipo di percorso.