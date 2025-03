Tvplay.it - Napoli-Fiorentina, arriva l’avvertimento in diretta: parole durissime prima del match

per ilina poche ore dalla sfida che vedrà di fronte gli azzurri e ladi Palladino.Ilsi prepara ad affrontare lain unche dirà in maniera chiara e netta cosa vuol fare da grande la squadra azzurra. Per Antonio Conte è il momento di mettere il tutto alla prova, tentare di costruire il percorso del futuro e, perchè no, magari testare anche il valore della squadra nell’immediato. La domanda è sempre la stessa: ilpuò davvero competere per lo Scudetto?Antonio Conte urla a bordocampo durante la partita (LaPresse) TvPlay.itLa risposta è ancora presto per essere riportata in maniera definitiva, ma è chiaro che il pareggio contro l’Inter ha dato la sensazione di essere un segnale molto chiaro. La squadra partenopea è lì quando ci stiamo preparando ad entrare nella fase finale del campionato, ed è ovvio che sarebbe ormai impensabile escludere ildalla lotta per il titolo.