Napoli Film and Audiovisual Festival | quattro giorni dedicati al cinema breve

Dal 10 al 13 marzo il capoluogo campano diventa la capitale delcon la prima edizione del ‘and(NAFAFE’)’, in programma nelAmerica Hall. L’evento, promosso dal Comune e organizzato da Camella Srls in collaborazione con RUN, si propone di valorizzare il, annunciano i promotori in una nota, “come strumento di riflessione sociale e opportunità professionale, con un focus su temi come inclusione, parità di genere, disabilità e dinamiche urbane”. Il, diretto da Raffaele Riccio, vedrà la partecipazione di oltre 100 opere selezionate, provenienti da Italia, Messico e Francia. Le proiezioni saranno valutate da una giuria tecnica, composta da esperti del settore, e da una giuria popolare formata da studenti delle scuole superiori che avranno anche il compito di premiare i migliori cortometraggi.