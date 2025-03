Terzotemponapoli.com - Napoli e il Napoli: Lukaku si racconta

L’attaccante delRomeluha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.I difensori studiano l’attaccante, ma anche noi studiamo chi ci marca. È un gioco di adattamenti, qui in Italia la preparazione della partita è molto più importante che da altre parti. E questo rende tutto più interessante. Prima di conoscere Conte odiavo farlo”. Odiavi fare cosa? “Giocare spalle alla porta. Al Chelsea lui fu molto chiaro: Se non migliori questo aspetto non puoi giocare con me’. Zero alternative. Lo devo ringraziare perché quello che era il mio punto debole si è trasformato in una qualità”. Giocare in quel modo ti toglie tanti gol. “Non credo, la strada giusta per arrivare in porta si trova sempre. Adesso giochiamo con due punte, ma fino a poco tempo fa ero in mezzo da solo.