Napoli dall’Olanda il sostituto di Kvara | costa 35 milioni

, il colpo per le corsie esterne può arrivare35, ha impressionato MannaIldomenica sfiderà la Fiorentina: quattro punti nelle ultime cinque giornate, la squadra non vince da fine gennaio e contro la Viola serve tornare a conquistare bottino pieno. Il sorpasso subìto in classifica dall’Inter ha fatto scivolare la squadra al secondo posto ma Conte ha lanciato un vero e proprio grido di battaglia: vuole provare a vincere e sarà sfida fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata.Se sul campo l’obiettivo è lo scudetto, illavora anche per il futuro e per rinforzare una squadra che a gennaio ha perso il suo uomo più rappresentativo,tskhelia volato al PSG. Nell’ultimo giorno della sessione invernale è arrivato in prestito Okafor ma lo svizzero difficilmente sarà confermato.