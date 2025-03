Sport.quotidiano.net - Napoli, da Gilmour a Billing: Conte scopre le nuove risorse del centrocampo

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 7 marzo 2025 - Gli attacchi fanno vincere le partite, le difese i campionati ma i centrocampi, e forse solo loro, dicono la verità sul reale stato di salute di una squadra. Uno degli assiomi più vecchi del mondo del calcio vale anche per ile il plurale sulla natura dei centrocampi non è neanche così casuale, perché fin dall'estate Antonioha provato a plasmare una squadra che fosse capace di reggere più vesti tattiche da interscambiare senza grosse conseguenze per scelta o per necessità. Alla fine, la lungimiranza del tecnico salentino ha avuto ragione prima quando i suoi azzurri, inizialmente schierati con il tanto amato 3-5-2, avevano mostrato qualche balbettio di troppo e poi quando, ed è storia delle ultime settimane, l'emergenza infortuni ha sparigliato le carte in diverse zone del campo.