Napoli Case Nuove | scoperto con circa 25 kg di droga e un’arma Arrestato

Napoli Case Nuove: scoperto con circa 2,5 kg di droga e un'arma. Arrestato

. La scoperta a seguito del controllo di uno uomo a bordo di uno scooterContinuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura diper contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di arma e munizionamento, ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 22enne napoletano. A darne notizia una comunicazione della Questura diIn particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, in vico Pinto hanno proceduto al controllo di uno scooter con a bordo un uomo che è stato trovato in possesso di una pistola 9×21, provento di furto, 15 cartucce dello stesso calibro, una busta con 20 panetti di hashish del peso complessivo di2 chilicocan, 37 frammenti della stessa sostanza stupefacente di150 grammi e di un sacchetto con oltre 200 grammi di cocaina.