Primacampania.it - Napoli, assolti Tony Colombo e Tina Rispoli: cade l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa

– Si è concluso con un’assoluzione il processo a carico del cantante neomelodicoe della moglie, accusati diine partecipazione alla produzione di sigarette di contrabbando. La sentenza è stata emessa dal gup diIvana Salvatore, al termine del giudizio con rito abbreviato, celebrato nell’aula bunker del carcere di Poggioreale.La Direzione Distrettuale Antimafia diaveva richiesto per la coppia una condanna a nove anni di reclusione, ma il giudice ha deciso per l’assoluzione. Diverso l’esito per Vincenzo Di Lauro, figlio del boss Paolo Di Lauro, condannato a venti anni di carcere, come richiesto dal. Condanne anche per gli altri imputati coinvolti nell’inchiesta.L’inchiesta e gli arrestierano stati arrestati dai Carabinieri del Ros il 17 ottobre 2023, nell’ambito di un’operazione contro la camorra che aveva portato in carcere 25 persone, tra cui proprio Vincenzo Di Lauro.