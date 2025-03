Napoli A più voci | un fine settimana di musica polifonica al femminile

Leggi su Ildenaro.it

Sabato 8 e domenica 9 marzo, nell’ambito della stagione Tengo Genio, si svolge la VI edizione di A più, la rassegnaorganizzata dalla Fondazione con la consulenza artistica di Salvatore Murru.L’edizione di quest’anno, che prevede 3 concerti in 2 giorni, rappresenta un omaggio in chiavele alla donna, in concomitanza con le celebrazioni dell’8 marzo: da qui la scelta di ensemble e cori interamente ale del tema del culto mariano.Il programma proposto dal CoroEos, in occasione del concerto di sabato 8 marzo (alle 20:30), alterna composizioni rinascimentali a opere barocche, romantiche e contemporanee coniugando la duttilità della vocealla tematica mariana enunciata nel titolo. La Rosa Mystica rimanda a uno dei numerosi appellativi propri della Madonna, presente nelle litanie lauretane e utilizzato anche da Dante nella Divina Commedia.