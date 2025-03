Mutui a tasso fisso variabile e altre formule | qual è il più conveniente?

Leggi su Open.online

i sono ipiù convenienti? Ci sonooltre ile ilda considerare per chi ha necessità? il professor Beppe Scienza, docente del dipartimento di matematica dell’università di Torino e ombudsman dei risparmiatori italiani, lo spiega oggi a Open.Professor Scienza, i tassi d’interesse continuano a scendere, ormai convengono i?Non la metterei in termini così semplici. Bisogna fare un discorso sui rischi e non solo sull’apparente convenienza economica ai livelli dei tassi del momento. I normalisulla casa asono più rischiosi anche per la struttura del piano di rimborso, detto alla francese.Il problema è l’anatocismo, che alcuni imputano a tali piani di ammortamento?No, quelli sono discorsi complottisti.