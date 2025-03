Tpi.it - Musk blocca le carte di credito e azzera i conti ai dipendenti civili (anche italiani) della base Usa di Aviano

Leggi su Tpi.it

Elontaglia i fondi ai– statunitensi edell’Aeronautica militare Usa di, in provincia di Pordenone.Il Doge, il Dipartimento per l’Efficienza governativa degli Stati Uniti guidato dall’imprenditore miliardario, ha sospeso ledigovernative per 30 giorni e i relativisono statiti a un dollaro.Ne dà notizia Il Messaggero Veneto. La sforbiciata dipunterebbe a migliorare la trasparenzaspesa federale statunitense: in futuro si prevede che un sistema tecnologico centralizzato registrerà ogni pagamento.Adlavorano 768, tra ingegneri, vigili del fuoco, operai, addetti alle vendite. Il Doge ha congelato temporaneamente le tessere in uso ai soli, con alcune eccezioni per una sessantina di persone nei vari uffici acquisti.