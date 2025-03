Bubinoblog - MUSICA MIA: LA NUOVA DOMENICA POMERIGGIO DI RAI2 CON LORELLA BOCCIA E MARCO CONIDI

Leggi su Bubinoblog

Al via “Mia”, il nuovo programma dedicato allapopolare condotto da, cantautore romano e frontman della band L’Orchestraccia, in onda da9 marzo alle 14.00 su.l modo in cui si è evoluta o è cambiata lapopolare in una regione, esprime anche una evoluzione o trasformazione sociale. Ad arricchire ogni puntata due interventi d’eccezione. Il primo è quello del musicista ed esperto dipopolare Ambrogio Sparagna, il quale farà un racconto, regione per regione, della storia dellapopolare italiana, arricchendolo di esempi suonati. Il secondo è quello dell’attore Edoardo Sylos Labini che racconterà la storia di un brano rappresentativo del territorio.Prima tappa del programma, Roma, sulle tracce delle radici dello stornello romano che riesce perfettamente a esprimere l’anima del popolo capitolino, in cui ogni cosa ha una doppia natura: una divertente, socievole, gioviale, e l’altra più oscura e tragica.