Oasport.it - Musetti-Safiullin oggi in tv, ATP Indian Wells 2025: orario, partite precedenti, streaming

Leggi su Oasport.it

Inizierà, venerdì 7 marzo, il cammino dell’azzurro Lorenzonel torneo ATP Masters 1000 di: dopo aver usufruito di un bye all’esordio, il tennista toscano, accreditato della quindicesima testa di serie, affronterà il russo Roman.Il programma sullo Stadium 5 si aprirà alle ore 20.00 italiane, e nel quarto match sarà la volta di Lorenzoe Roman: ci sono duesul circuito maggiore, con una vittoria per parte. Il russo si impose a Chengdu 2023, l’azzurro a Miami 2024.La sfida tra Lorenzoed il russo Romandel torneo ATP Masters 1000 di, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la direttaverrà assicurata da Sky Go, NOW, Tennis TV.Nick Kyrgios, è già finita anche a: ritiro quando la sconfitta era vicinaCALENDARIO ATPGiovedì 13 febbraio – Stadium 5Dalle ore 20.