Museo Novecento, Marion Baruch e cinque Messaggere del futuro in mostra a marzo

Firenze, 72025 - Tra terreno e celeste. Materia sublimata dalla luce che racconta la dimensione sociale e spirituale del nostro tempo attraverso lo sguardo rigoroso e sensibile dell'universo femminile. Non è quindi casuale se la prima delle due mostre in programma alinauguri proprio domani, in occasione della Festa delle Donne: le sale del piano terra, storicamente riservate al nutrimento dell'anima e del corpo delle suore leopoldine, ospitano le opere di una nuova generazione di artiste che si interrogano se in un'epoca complessa, drammatica e distruttiva vi sia ancora uno spazio personale e pubblico dove sperimentare la fede, la ritualità, la trascendenza. La torinese Chiara Baima Poma lo fa rileggendo e attualizzando la tradizione della pittura sacra medievale e rinascimentale con dipinti e collage che esplorano le immagini, la luce e i colori della vita: la sua ispirazione deriva dall'osservazione dei riti collettivi e delle pratiche quotidiane della comunità senegalese Baye Fall, tra patchwork colorati, turbanti, cinture in pelle e stratificazioni di tuniche iridescenti.