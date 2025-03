Musei siciliani gratuiti lunedì 10 marzo per ricordare Sebastiano Tusa | l’omaggio all’archeologo a sei anni dalla morte

Leggi su Orizzontescuola.it

La Regione Siciliana ha disposto l'ingresso gratuito neie nei luoghi della cultura dell'isola per10, in occasione del sestoversario della tragica scomparsa di. L'illustre archeologo e assessore regionale ai Beni culturali perse la vita nel disastro aereo avvenuto in Etiopia nel 2019, mentre si recava a una conferenza internazionale dell'UNESCO a Malindi, in Kenya.L'articolo10pera sei