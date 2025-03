Thesocialpost.it - Muore travolto proprio di fronte a casa sua: incidente spaventoso, non ce l’ha fatta

Aliyu Isha, un uomo nigeriano di 32 anni, è statoe ucciso all’alba di venerdì 7 marzo sulla strada Marosticana, a Vicenza. La vittima, in sella alla sua bicicletta, era appena uscito di, a Polegge, quando è stato investito da un’auto. Nonostante l’intervento dei soccorsi, Isha è morto sul colpo. La polizia locale di Vicenza si è occupata dei rilievi e della ricostruzione dell’.L’è avvenuto intorno alle 5:45 del mattino, all’altezza del civico 400 della strada Marosticana. Isha stava andando al lavoro, in una fonderia di Dueville, e si stava immettendo sulla strada quando è stato centrato da una BMW 118, che procedeva in direzione Vicenza e che era guidata da un uomo di 39 anni. Il medico del pronto intervento non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.