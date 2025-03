Lanazione.it - Mugello, con 'Stasera pago io!' arrivano nei teatri gli spettacoli per bambini

Firenze, 7 marzo 2025 - Al via da venerdì 21 marzo neidi Barberino di, Borgo San Lorenzo e Vicchio la rassegnaio!. La rassegna, dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, arriva per la prima volta nel territorio del. Un’iniziativa frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e le amministrazioni comunali di Borgo San Lorenzo, Vicchio e Barberino diio!: cos’è e come funziona.io! è un progetto di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, realizzato in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro, attivo da anni anche a Castelfiorentino e Santa Croce sull’Arno. Idevono munirsi di fantassegni (denaro virtuale che non comporta nessuna spesa). Ogni fantassegno vale un ingresso. L’unico biglietto a pagamento è quello del bambino; gli accompagnatori adulti (genitori, nonni, zii.