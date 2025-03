Anteprima24.it - Mozione ferrovia storica Eboli-Calitri, Pasquale Sorrentino: “Progetto universalee vincente per le Aree Interne”

Tempo di lettura: 2 minuti“La Provincia è al lavoro per lo sviluppo turistico del territorio e dei borghi che passa anche attraverso la mobilità con la realizzazione dellache rappresenta ununiversale eper le“. Commenta così, al microfono di Anteprima 24, il consigliere dell’ente Provincia di Salerno delegato al Turismo,, ladi cui si è fatto promotore e ha visto l’approvazione unanime da parte di maggioranza e opposizione in consiglio provinciale, dellaper uno studio di fattibilità per l’attivazione della linearia, portata avanti dal comitato “ad hoc” per laSvimar e che ha visto il consiglio provinciale compatto suldi sviluppo delledel territorio salernitano.