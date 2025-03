Ilfattoquotidiano.it - Mourinho dorme in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Fenerbahce contro i Rangers: “Questo è troppo per la mia testa”

Ben 50 secondi di analisi tattica, soprattutto sulle scelte difensive. La domanda di un giornalista turco nellaal termine diha annoiato talmente tanto Joséche il portoghese si è messo a russare ironicamente, facendo finta di adntarsi con laappoggiata sulla mano.è noto per essersi reso più volte protagonista di episodi divertenti o dichiarazioni cariche polemiche, ma questa volta ha preferito non aprire bocca limitandosi a chiudere gli occhi.Ilha cominciato come peggio non poteva gli ottavi di finale di Europa League. La formazione diha perso in casadi Glasgow per 1-3. Un punteggio difficile da digerire considerando che il ko è arrivato allo stadio ?ükrü Saraco?lu, uno degli impianti più caldi non solo di Turchia, ma d’Europa.