Motori musei e impresa L’8 marzo parte in anticipo

Numerosi anche in città gli appuntamenti e le iniziative per l’8, Giornata internazionale della donna. DONNE EOggi alle 17.30 in sala Senna verrà presentata la mostra fotografica ‘Donne e? Gioie e basta’, visitabile fino al 10. L’iniziativa si svolge nell’ambito dell’evento ‘Wow Women Motor’, di scena domani in Autodromo con prologo questa mattina alle 10.30 a Roma nella sede del Centro studi americani.Domani icivici imolesi accoglieranno gratuitamente tutte le donne che decideranno di visitare il San Domenico e Palazzo Tozzoni, durante l’orario di apertura dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. CONFARTIGIANATO Anche Confartigianato celebra l’8onorando l’imprenditoria femminile. Nei giorni scorsi Alessandro Ginnasi, coordinatore dell’Area Bologna Est di Confartigianato Bologna Metropolitana, ha consegnato il tradizionale mazzo di fiori a Michela Foschi, titolare di Zena Parrucchieri, nel salone di viale Guerrazzi 11 a Imola.