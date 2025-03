Sportnews.eu - MotoGP, confermato l’addio: dal 2026 cambia tutto

Leggi su Sportnews.eu

Annunciato unmento epocale per il prossimo anno: si può trattare di una vera e propria rivoluzione nel mondo delle due ruoteMarq Marquez esulta dopo il trionfo in Thailandia (Instagram)In attesa della partenza del Mondiale di Formula 1, la Moto Gp ha già preso il via lo scorso weekend con l’appuntamento in Thailandia. Grande protagonista, nella gara d’esordio, è stato Marc Marquez che ha vinto davanti a suo fratello Alex e a Pecco Bagnaia. Lo spagnolo sembra aver messo alle spalle i tanti problemi fisici che hanno condizionato le ultime stagioni e si iscrive alla lotta per il titolo in questo 2025. La corsa di Buriram, inoltre, è stata storica: non era mai successo, infatti, che due fratelli finissero 1° e 2° in una gara della top-class. Il Motomondiale tornerà protagonista il prossimo weekend con il Gp d’Argentina.