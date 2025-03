Ilrestodelcarlino.it - Moto che passione: laboratori per i più piccoli

Si chiama ‘-Mania’ ed è il primo ciclo delo che riaccenderi e passioni, che di recente ha avuto luogo in parrocchia a Renazzo, un progetto che ha saputo unire laper iri, l’apprendimento pratico e lo scambio di competenze tra giovani appassionati di meccanica. Per cinque intense settimane, quattro studenti delle scuole superiori, Luca Alberghini, Giovanni Fabbri, Simone Crudeli e Gioele Grandi, hanno lavorato con entusiasmo e dedizione sotto la guida esperta di Lorenzo Melloni in questo che è stato un progetto di formazione e condivisione. Il cuore dell’iniziativa era un obiettivo tanto ambizioso quanto affascinante: riportare in vita due veicoli a due ruote ormai inutilizzati, uno scooter Kimko e un Piaggio Ciao. Armati di chiavi inglesi, cacciaviti e tanta determinazione, i giovani meccanici hanno affrontato la sfida smontando, pulendo e rimontando componenti essenziali, approfondendo così il funzionamento di unre a due tempi.