Mosca | riarmo Ueprobabili contromisure

14.40 La Ue si riarma "principalmente contro la Russia",che potrebbe essere costretta a "appropriate". Così il portavoce del Cremlino Peskov. "Tutta questa militarizzazione sta avvenendo principalmente contro la Russia e questo ci preoccupa", sottolinea. "Questa retorica e questi piani ostili a cui stiamo assistendo a Bruxelles e nelle capitali europee sono in grave contrasto con lo spirito di ricerca di soluzioni pacifiche per la situazione in Ucraina", conclude Peskov.