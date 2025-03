Ilfogliettone.it - Mosca: “Operazione va avanti senza negoziati”. Kiev usa per la prima volta i Mirage francesi contro Mosca

La Russia considera la diplomazia la via preferenziale per raggiungere i propri obiettivi, ma l’militare speciale in Ucraina proseguirà finchérifiuterà il dialogo. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo ai giornalisti. “Naturalmente, per noi è preferibile raggiungere i nostri obiettivi attraverso metodi politici e diplomatici. Ma in un contesto in cui l’Ucraina rifiuta il dialogo e lo vieta persino per legge, continuiamo l’militare speciale per tutelare i nostri interessi”, ha affermato Peskov.Le sue parole giungono in un momento di escalation del conflitto, con l’Ucraina colpita ieri sera da un massiccio attacco russo: 58 missili e 194 droni hanno preso di mira il Paese, secondo quanto riferito dall’esercito di. Per la, l’aviazione ucraina ha impiegato i caccia2000, forniti dalla Francia a febbraio, abbattendo 34 missili e 100 droni.