Ilfattoquotidiano.it - Mosca è il centro di “un’economia mondiale parallela”: il rapporto indipendente CASE certifica che le sanzioni hanno fallito

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mentre l’agenzia Reuters riferiva in settimana che Donald Trump starebbe elaborando un piano per allentare lecontro la Russia, l’ultimodel, il Center of Analysis and Strategies in Europe, presentato a Parigi in settimana, arrivava alla conclusione che i tre anni difinanziarie che l’Occidente ha adottato contro, nonprodotto l’effetto voluto, cioè di isolare la Russia e ridurre al minimo le sua capacità di finanziare la guerra in Ucraina.Secondo il, se da una parte non ci sono dubbi che leoccidentali abbiano inflitto danni enormi all’economia e alle aziende russe, con il crollo record del rublo nel 2024, l’inflazione che decolla, i fallimenti a catena delle aziende, dall’altraha saputo adattarsi e non solo è riuscita a trovare il modo di “raggirare” le misure prese da Europa e Stati Uniti, ma sta anche diventando il “di”.