Mosca contro Macron | Pensa di essere Napoleone

La Russia non ha gradito – per usare un eufemismo – le ultime proposte della Francia. Emmanuelha suggerito di estendere l’ombrello nucleare di Parigi all’Europa. E ha rilanciato la sua idea di una missione di peacekeeping in Ucraina che scongiuri violazioni russe dopo l’accordo.‘’Ci sono persone nel mondo che vogliono tornare ai tempi della campagna di’’, ma ‘’dimenticano com’è finita’’, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin riferendosi a.Il ministro degli Esteri russo ha paragonato il presidente francese ae Hitler sostenendo che “loro affermavano apertamente” di voler “conquistare” e “sconfiggere” la Russia, mentre – queste le parole di Serghei Lavrov –“apparentemente vuole la stessa cosa, ma dice che è necessario combattere la Russia affinché non sconfigga la Francia” e che “la Russia rappresenta un pericolo per la Francia e l’Europa”.