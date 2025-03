Europa.today.it - Mosca contro il riarmo dell'Europa: "Ci saranno contromisure appropriate"

Leggi su Europa.today.it

risponde alla corsa al'Unione Europea e l'idea di aumentare la spesa per la difesa per sostenere l'Ucraina nella guerra russa. A definire azzardata la militarizzazioneè il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, sostiene come lo sforzo di Bruxelles sia in contrasto.