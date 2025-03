Ilfattoquotidiano.it - Morto Pasquale Laurito, decano dei cronisti parlamentari. Fu per decenni la “Velina Rossa”. Diceva: “D’Alema? L’ho cresciuto io”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di aver “” Massimo. Raccontava che nei dibattiti alla Costituente Palmiro Togliatti duellava in latino con Benedetto Croce. Definì Matteo Renzi “taverniere fiorentino”. Del suo amico Federico Caffè, l’economista sparito misteriosamente nel nulla nel 1987, assicurò che non si suicidò. Per se stessodella stampa parlamentare, autore dellaa 97 anni – usò la definizione di “cattocomunista“: “Montecitorio deve restare laico. Ho visto otto papi e ho tifato solo per Giovanni XXIII. La guerra fredda mi atterriva e lui ricevette la figlia di Krusciov” rispose a Stefano Lorenzetto che lo intervistò sul Corriere della Sera nel 2019. Ci sarà undei giornalisti nella Camera alta, anzi altissima?, chiese Lorenzetto. “In paradiso? Aspettano me, forse”.