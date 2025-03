Agi.it - Morto il decano della stampa parlamentare e 'padre' della Velina Rossa

AGI - Per tutti era, e sarà sempre, 'Pasqualino'. Pasquale Laurito era il, sempre sul pezzo, come si usa dire, letteralmente, con le sue 97 primavere. È scomparso nella notte un giornalista politico-la cui vita ha intrecciato non solo la passione per la politica, appunto, e la caccia alla notizia ma anche quella per l'arte, la pittura, il cinema, e soprattutto la musica lirica. Nato a Lungro, nel Cosentino, orgogliosissimo delle sue radici 'arbereshe', inizia la sua carriera professionale all'Ansa, negli anni '70. È il ', quella che oggi sarebbe una 'newsletter' quotidiana, dedicata a raccontare scena e retroscena del Pci esinistra. Il contraltaredi Vittorio Orefice, l'altrettanto celebre nota quotidiana - allora dattiloscritta, entrambe rigorosamente dettate, l'una a volenterosi aiutanti l'altra a una segretaria, poi inviate per fax, in tempi in cui Internet e smartphone erano di la' da venire - che dava invece conto delle vicendeDc emaggioranza di governo.