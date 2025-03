Morto Guido Alpa addio a uno dei più grandi giuristi italiani che ha formato migliaia di avvocati

Leggi su Open.online

, giurista e avvocato italiano, è prematuramente scomparso all’età di 77 anni. Uno dei massimie fra i maggiori civilisti a livello internazionale era procuratore legale iscritto all’Albo del distretto di Genova dal 1974, avvocato dal 1980 e avvocato patrocinante in Cassazione dal 1984, del Consiglio Nazionale Forense ne è stato membro dal 1995, vicepresidente dal 2001 al 2004, e presidente dal 2004 al 2015. Nel suo studio, fra gli altri, ha mosso i primi passi il leader del M5s Giuseppe Conte con cuiha anche collaborato quando era presidente del Consiglio. Professore dell’Università di Roma “La Sapienza”, ha insegnato anche alla Luiss di Roma formandodi.La nuova vita da prof, il femore rotto e la crisi respiratoria e renaleDa quanto per limiti di età il professoreha lasciato la cattedra alla Sapienza (di cui era restato professore emerito), ha ripreso a insegnare all’Università telematica Guglielmo Marconi, la prima nata in Italia.