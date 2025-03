Ilrestodelcarlino.it - Morto a 16 anni durante lo stage : "Vogliamo che in nome di Giuseppe fatti del genere non succedano più"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ amareggiata, la famiglia Lenoci, per la seconda richiesta di archiviazione giunta nei giorni scorsi, con la nuova istanza del Pm. A seguire la vicenda legale è da sempre Angela Lenoci, zia legatissima a, indel quale ha promesso di fare il possibile perché il dramma di suo nipote, non si ripeta mai più. "La seconda archiviazione è una fortissima delusione per la nostra famiglia – dice – a cui facciamo fronte con l’avvio della documentazione per la nuova opposizione, sempre assistiti dall’avvocato Felice Petruzzella del Foro di Trani. Se la prima è stata accolta, qualcosa vorrà pur dire". Che significato ha per lei, questa seconda archiviazione? "Che non tutti hanno compreso il senso delle nostre azioni legali. Il nostro non è un accanimento contro il titolare dell’azienda dovestava svolgendo lo