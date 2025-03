Lanazione.it - Morti per un tumore raro. La Direzione salute dei vigili apre un’indagine sui tre casi

Il tema dell’esposizione alle sostanze Pfas e la possibile correlazione con undel cervello, il glioblastoma di quarto grado, che ha colpito in pochi mesi tre pompieri in servizio ad Arezzo è al centro diinterna dellacentrale delladeidel fuoco guidata da Gaetano Vallefuoco. Lesospette non si sarebbero registrate soltanto ad Arezzo ma anche in Emilia-Romagna, per questo sono state coinvolte anche le università delle due regioni per avere un riscontro sugli effetti delle sostanze perfluoroalchiliche, abbreviate in Pfas, che sarebbero presenti anche nei dispositivi di protezione individuale in dotazione aidel fuoco. Lacentrale delladel Corpo nazionale si occupa infatti della ricognizione e del monitoraggio delle malattie connesse con l’attività svolta dal personale e lo studio dei protocolli di salvaguardia delle condizioni di, oltre alla promozione delle politiche di tutela dellae della sicurezza nei luoghi di lavoro.