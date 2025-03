Morte Gene Hackman arriva la svolta | si parla di immagini agghiaccianti della bodycam

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ladell’iconico attore, 95 anni, e di sua moglie Betsy Arakawa, 65 anni, avvenuta nella loro residenza di Santa Fe, New Mexico, continua a sollevare interrogativi. Le indagini, secondo quanto riportato dal Mirror, potrebbero presto portare alla verità, con l’ufficio dello sceriffo Adan Mendoza che sta esaminando con attenzione lescena del ritrovamento. Uno dei punti ancora poco chiari riguarda la porta d’ingressovilla: era aperta o chiusa? Le versioni fornite finora sembrano discordanti.La polizia potrebbe presto rendere pubbliche leraccolte. Venerdì 7 marzo 2025, lo sceriffo Mendoza terrà una conferenza stampa con i funzionari dei vigili del fuoco e i medici legali, momento in cui potrebbero emergere dettagli chiave sulle cause del decesso die Arakawa.