Dayitalianews.com - Morgan si racconta a “One More Time”: dal dramma familiare alle difficoltà lavorative

Leggi su Dayitalianews.com

Ospite del podcast Onedi Luca Casadei,ha ripercorso senza filtri alcuni dei momenti più dolorosi e complessi della sua vita. Dal suicidio del padrerecenti accuse di stalking mosse da Angelica Schiatti, il cantautore ha parlato apertamente della difficile fase che sta attraversando, sia sul piano personale che professionale.Il suicidio del padreUn episodio che ha segnato profondamenteè stata la morte del padre, avvenuta quando lui aveva solo 15 anni. “Mio padre aveva 46 anni. È stato un crollo improvviso. In famiglia ero l’unico a conoscere i suoi problemi perché mi portava con sé al lavoro. Aveva un’azienda in crisi, attendeva chiamate che non arrivavano mai, fumava senza sosta. Aveva chiesto prestiti a strozzini che lo perseguitavano, ma mia madre non sapeva nulla”, hato l’artista.